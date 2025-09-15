به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان کبودرآهنگ پرونده حمل ۱۸۰۰ لیتر نفت گاز برخلاف ضوابط تعیینی دولت مشمول قانون قاچاق کالا به ارزش ۶۷۰ میلیون ریال را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا کشف شده محکوم کرد.

یونسی گفت: همچنین شعبه به ازای ضبط خودرو حامل کالای قاچاق ۶۷۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: با گزارش ماموران پلیس آگاهی شهرستان کبودرآهنگ پیرامون کشف محموله سوخت از یک دستگاه نیسان در محور شیرین سو، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.