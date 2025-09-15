





به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که بیست و یکمین و آخرین مرحله هشتادمین دوره تور دوچرخه سواری وئلتای اسپانیا قرار بود دیروز در مسیر ۱۰۸ کیلومتری از آلال پاردو تا مادرید برگزار شود کمیته فنی این مسابقات به علت حضور انبوه معترضان به جنایات اسرائیل در حق فلسطینی‌ها ناچار به لغو این مرحله شد. معترضان که تعداد آن‌ها حدود صد هزار نفر برآورد شده بود در میدان اصلی شهر مادرید که قرار بود مسابقه در آن جا به پایان برسد و مسیر مسابقه تجمع کرده و ضد جنایت کاران صهیونیست شعار سر دادند.

هزار نیروی پلیس نیز در محل حضور داشتند که در ادامه با پلیس درگیر شدند و کار به پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی کشید. شرکت کنندگان مسابقه در حالی که ۴۰ کیلومتر از مسیر را پیموده بودند با دستور امنیتی ناچار به توقف شده و جالب اینکه تیم اسرائیلی حاضر در مسابقات نیز حک صهیونیست‌ها را از پیراهن خود پاک کرده بود.

در نهایت مرحله لغو و مسابقات طبق جدول نهایی تا پایان مرحله بیستم به عنوان رده بندی پایانی در نظر گرفته شد و یوناس وینگه گارد از دانمارک و تیم ویسما با زمان ۷۴ ساعت و ۲۰ دقیقه و ۲۸ ثانیه قهرمان شد و ژائو آلمیدا از پرتغاال و تیم الامارات با یک دقیقه و ۱۶ ثانیه اختلاف دوم و توماس پیدکاک از انگلیس و تیم کیو پرو با ۳ دقیقه و ۱۱ ثانیه اختلاف سوم شدند. در تور ووئلتا روبرتو اراس اسطوره اسپانیایی و پریموژ روگلیچ اسلوونیایی با ۴ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند.