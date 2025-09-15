رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: خرید خدمت سربازی شایعه است و مشمولان غایب و غیر غایب می‌بایست وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رحمان علیدوست در خصوص شایعه خرید خدمت سربازی گفت: موضوع خرید خدمت سربازی در دستورکار ستادکل نیرو‌های مسلح و مجلس محترم نمی‌باشد و خبر‌های منتشره در این باره مورد تایید نیست و توسط کمیسیون تلفیق مجلس نیز تکذیب شده است لذا همه افراد ذکوری که به سن مشمولیت رسیده‌اند باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند و به امید مقررات جدید خرید خدمت سربازی نباشند.

وی گفت: مشمولان عزیز در نظرداشته باشند که غیبت از سربازی، محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمان‌ها، دستگاه‌های خصوصی و دولتی، محرومیت از تحصیل، خروج از کشور را به همراه خواهد داشت.