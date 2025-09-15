به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، دبیر پنجمین کنگره بین‌المللی شعر توحیدی با اشاره به اینکه ۸۶۰ اثر از ۲۸۴ شاعر از سراسر ایران به دبیرخانه کنگره ارسال شده است، گفت: مراسم اختتامیه و تجلیل از آثار برتر، ۲۷ شهریور سال جاری در شهر میبد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اخلاقی در جمع خبرنگاران افزود: این کنگره در سه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و شعر غیرفارسی برگزار می‌شود و خوشبختانه استقبال خوبی را از سوی شاعران در این دوره از کنگره شاهد بوده‌ایم به طوری که در مجموع ۲۸۴ شاعر، ۸۶۰ اثر خود را به کنگره بین المللی شعر توحیدی ارسال کرده‌اند.

وی اظهار داشت: اشعار دریافت شده توسط دبیرخانه کنگره در دو مرحله با حضور داوران استانی و کشوری مورد قضاوت قرار گرفت و در نهایت ۳۰ شعر از ۳۰ شاعر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر در این مراسم معرفی و تجلیل خواهند شد.