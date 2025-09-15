به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس حاجی‌حسینی گفت: بنابر مصوبه هیئت وزیران و بر اساس ابلاغ دستورالعمل جدید برای اصلاح سیستم ها، گاز واحد‌های گلخانه‌ای که از سیستم گرمایشی غیر استاندارد استفاده می‌کنند در فصل سرما قطع خواهد شد.

حاجی حسینی بیان کرد: گلخانه‌های مذکور می‌بایست سیستم گرمایشی خود را تا پایان شهریور ماه تغییر داده و از سیستم‌های گرمایشی نوین استفاده کنند تا علاوه بر کاهش مصرف انرژی، کیفیت تولید محصولات خود را نیز بالا برند.

وی افزود: بخاری‌ها و کوره‌های دست ساز، هیتر‌های دارای نشتی مونوکسید کربن و سامانه‌های گرمایشی دارای عمر بالای ۱۰ سال مصادیقی از سامانه‌های گرمایشی غیر استاندارد بوده که باید جای خود را به سامانه گرمایشی دارای نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد و دارای برچسب انرژی و نیز راندمان انرژی بالای ۸۰ درصد بدهد.

به گفته این مقام مسئول، کسانی که سطح زیر کشت ان‌ها با سطح بیان شده در پروانه بهره‌برداری گلخانه تطابق ندارد جهت به‌روز‌رسانی پروانه‌ها هرچه سریعتر به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها مراجعه کنند در غیر این صورت طبق مصوبه هیات وزیران مشمول تعرفه پلکانی گاز خواهند شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در پایان خاطر نشان کرد: عایق بندی، بستن درز و دروز، نصب اتاقک ورودی، دوپوش کردن دیواره ها، تنظیم مشعل‌ها، استفاده از نایلون با یووی بالا و نصب ترموستات‌های دو مرحله‌ای از مواردی است که باعث افزایش بهره‌وری در مصرف گاز گلخانه‌ها می‌شود.