پخش زنده
امروز: -
شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز بکار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین، شصت و نهمین اجلاس سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با شرکت مقامات عالیرتبه و نمایندگان کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی و با حضور محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی ایران آغاز بکار کرد.
در این کنفرانس سالانه، طیف وسیعی از مسائل مربوط به کار و بودجه آژانس مورد بررسی و در مورد آنها تصمیمگیری خواهد شد.
درخواستهای عضویت در آژانس؛ کمکهای مالی به صندوق همکاری فنی برای سال ۲۰۲۶؛ انتخاب اعضای شورای حکام؛ برنامه و بودجه آژانس برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۷؛ ایمنی هستهای و تشعشعات؛ امنیت هستهای؛ تقویت فعالیتهای همکاری فنی آژانس؛ تقویت فعالیتهای آژانس در رابطه با علوم، فناوری و کاربردهای هستهای؛ اجرای توافقنامه پادمانهای NPT بین آژانس و جمهوری دموکراتیک خلق کره؛ اعمال پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خاورمیانه؛ ایمنی، امنیت و پادمانهای هستهای در اوکراین از جمله محورهای مهم این نشست پنج روزه اعلام شده است.