شادی مردم مازندران از قهرمانی امیرحسین زارع

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان از ۲۲ و ۲۳ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و در پایان نمایندگان کشورمان توسط امیرحسین زارع (مازندران) در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم به مدال نقره و کامران قاسم پور (مازندران) در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

امیرحسین زارع دلاوری از خطه قهرمان پرور مازندران- شهر آمل، دیشب در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم با برتری ۵ بر صفر مقابل گئورگی مشویلدیشویلی از آذربایجان به نشان طلای این مسابقات دست یافت.

امیرحسین زارع متولد ۲۷ دی ۱۳۷۹ در آمل، کشتی‌گیر دسته فوق سنگین‌وزن کشتی آزاد برنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس و مدال برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو، قهرمان سه دوره مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ است.

زارع با قهرمانی جهان در اسلو ۲۰۲۱ پس از ۳۲ سال توانست مدال طلا را در دسته فوق سنگین کشتی آزاد برای ایران کسب کند که علیرضا سلیمانی اولین بار در مارتینی ۱۹۸۹ این مدال را کسب کرده بود.

پس از قهرمانی امیر حسین زارع، شور و شعف مردم ورزش دوست استان مازندران و آمل دیدنی بود.

مهدی غلامی و گزارشی از منزل قهرمان جهان: