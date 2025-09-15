پخش زنده
با ثبت تصویر یک قطعه دال ، برای نخستین بار حضور دال معمولی (Griffon vulture – Gyps fulvus) از زیر گونه کرکس ها ، در پناهگاه حیاتوحش خوشییلاق شاهرود تایید شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این اولین باز است که دال معمولی در پناهگاه حیات وحش خوش ببلاق شاهرود مشاهده می شود . پرنده ای از خانوادهی بازان و زیرخانواده کرکس ، با گسترهی زیستی از جنوب اروپا تا شمال آفریقا و بخشهای وسیعی از آسیا
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : دال معمولی از گونههای با کمترین نگرانی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) است و نقش بسیار مهمی در پاکسازی طبیعت از لاشهی جانوران ایفا میکند.
سعید یوسف پور افزود: میانگین عمر این پرنده در طبیعت حدود ۲۵ سال و در اسارت تا ۴۱ سال گزارش شده و گونه ای است که در سن ۴ تا ۷ سالگی به بلوغ میرسد.
روش زادآوری دال معمولی گذاشتن یک تخم و دوره خوابیدن روی آن ۵۰ تا ۵۷ روز است.
زیستگاههای اصلی دال معمولی شامل پرتگاههای کوهستانی، صخرهها، سبزهزارهای معتدل و چراگاهها و خوراک اصلی آن لاشهی جانوران اهلی و وحشی همچون گاو، اسب، گوسفند، بز، آهو، روباه و حتی سگ است.