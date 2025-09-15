پخش زنده
فرماندار شهرستان اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۴۵ مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده و در مدت زمان مشخص شده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه نهضت مدرسهسازی اظهار کرد: از یک هزار و ۴۰۹ کلاس درس که تعهد شهرستان اردبیل در قالب نهضت مدرسهسازی بوده، زمین ۹۵۳ کلاس درس تأمین شده و بقیه هم در حال تأمین است.
وی افزود: عملیات اجرایی ۴۵ مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده و در مدتزمان مشخص شده به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار شهرستان اردبیل گفت: در قالب مردمیسازی مدارس هم چند پروژه آموزشی در شهرستان اردبیل شروع شده و این پروژهها هم درمورد مقرر تحویل داده میشود.
قلندری تصریح کرد: عملیات اجرایی چند پروژه آموزشی باهمت بانکها، خیرین و بخش خصوصی هم در شهرستان اردبیل شروع میشود تا بتوانیم گام بزرگی در توسعه فضای آموزشی در شهرستان اردبیل برداریم.
وی بیان کرد: عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه ۱۵ کلاسه هم در شهرستان اردبیل شروع شده و اعتبارات این پروژهها به مقداری تأمین شده و بقیه هم از اعتبارات ملی تأمین میشود.
فرماندار اردبیل بر توسعه فضاهای آموزشی در قالب محله محوری و مردمی سازی تأکید کرد.