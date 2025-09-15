اهدای عضو نوجوان مرگ مغزی، ۶ بیمار را از مرگ نجات داد
اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۶ ساله مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات جان شش بیمار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و بیستویکمین عمل اهدای عضو زندهیاد «مهدی شرفی»، ۱۶ ساله که از بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهمآوری معرفی شده بود، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان پیوند اعضای منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیههای زندهیاد شرفی در بیمارستان منتصریه به یک پسر ۱۳ ساله از قوچان و یک دختر ۱۴ ساله از مشهد پیوند شد و زندگی دوباره به آنان بخشید.
او ادامه داد: کبد این نوجوان نیز در بیمارستان منتصریه به یک خانم ۶۳ ساله ساکن تایباد که از نارسایی کبدی رنج میبرد پیوند شد.
دکتر خالقی افزود: قرنیههای زندهیاد شرفی به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بخشی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران دچار سوختگی به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.