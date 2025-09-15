پخش زنده
پس از برگزاری موفق مرحله اول و دوم شانزدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، ۴۳ نفر از داوطلبان به مرحله نهایی راه پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد دانشآموزی نانو، امسال در دو بخش مجازی و حضوری به همت باشگاه نانو و زیر نظر باشگاه دانشپژوهان جوان برگزار می شود.
بخش مجازی، ۲۶ تیر ماه تا ۲۲ مرداد ماه به صورت مجازی در بستر شاد برگزار شد و بخش حضوری نیز از ۲۱ تا ۲۸ شهریور ماه به میزبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در حال برگزاری است.
۱۵ دانشپژوه دختر از استانهای قم، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کردستان، تهران، البرز و مازندران و ۲۸ دانشپژوه پسر از استانهای گیلان، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، قم، کردستان، تهران، البرز و چهارمحال و بختیاری که دانشآموز مقطع دوم دبیرستان هستند، در این دوره به مرحله پایانی رقابت المپیاد رسیدهاند.
این دانشپژوهان در دوره یک ماهه مجازی به کمک جزوه کمک آموزشی و چندین ویدیوی آفلاین و کلاسهای آنلاین پرسش و پاسخ به مدت ۴۰ ساعت با مباحثی همچون آلایندههای آب، روشهای تصفیه آب، استانداردهای آب، انواع فوتوکاتالیستها، سازوکار و واکنشها، کاربردها، روشهای بهبود فوتوکاتالیستها، فلزات پلاسمونیک، اثر LSPR، نانوآلیاژها، عوامل موثر بر فوتوکاتالیستها، روشهای سنتز نانومواد و نانوکامپوزیتها و ایمنی در آزمایشگاه آشنا شدند.
اعلام نتایج و برنامه اختتامیه المپیاد همزمان با سایر المپیادها توسط باشگاه دانش پژوهان جوان در پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.