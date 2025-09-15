فیلم مستند« کتابی به نام فرهنگ» به کارگردانی مسعود سلیمانی سپهر مستند نگار و عکاس نیشابوری ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: فیلم مستند «کتابی به نام فرهنگ» نگاهی به زندگی حرفه ای آقای فرهنگ کتابی، طراح، گرافیست و کاریکاتوریست هنری فعال و سرشناس در دهه ۶۰ دارد.

احمد نیک فرجام گفت: آقای فرهنگ کتابی اکنون در کلاته شیخ ابوالحسن نیشابور سکونت دارد و تاثیر زیادی در معرفی بسیاری از هنرمندان فعال در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی را داشته است.

وی خاطر نشان کرد: سوژه بکر و ناب که جذابیت های فراوانی در زندگی، شخصیت و آثار استاد فرهنگ کتابی وجود داشت، در بخشی از آن در این فیلم مستند به تصویر کشیده شده است.

نیک فرجام تصریح کرد: در تولید فیلم مستند «کتابی به نام فرهنگ»، مسعود سلیمانی سپهر کارگردانی، وحید بیان و علیرضا جوکار تدوین و صدا، سیدسعید ملک کیانی عکاسی، هاشم کرانی مدیریت تولید، حجت حسن ناظر انتخاب عنوان را به عهده داشتند.