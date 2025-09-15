تیم زیر ۱۶ سال دختران ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ مقابل ازبکستان به پیروزی رسید و به نیمه نهایی این مسابقات صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم زیر ۱۶ سال دختران ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B مالزی به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه ۶۱ بر ۵۴ پیروز میدان شد و به مرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی رسید.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۷ - ۱۵ / ایران

کوارتر دوم: ۱۳ - ۱۲ / ایران

کوارتر سوم: ۱۷ - ۱۶ / ازبکستان

کواتر چهارم: ۱۵ - ۱۰ / ایران

هستی خزایی در این دیدار با کسب ۱۶ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۲ توپ‌ربایی، ۲ بلاک کارایی ۲۲ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و دبل دبل کرد.

دختران ایران در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه بودند و در گروه B نیز تیم‌های اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و تونگا حضور داشتند.

دختران ایران روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه به مصاف بازنده بازی مالزی-اندونزی خواهند رفت. ساعت برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسامی بازیکنان تیم دختران ایران به شرح زیر است:

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن اله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم دختران ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور ۸ تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.

دختران کشورمان با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.