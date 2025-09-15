به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در رویداد فرهنگی ملی قصه‌گویی «نهال امید» ۳۷ قصه‌گو از ۲۶ استان کشور در بخش‌های مختلف به رقابت می‌پردازند و در پایان، برترین‌های هر بخش با رأی هیئت داوران معرفی خواهند شد. این جشنواره با استقبال گسترده علاقه‌مندان از سراسر کشور روبه‌رو شد، به‌طوری که در مجموع ۲ هزار و ۷۶۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد. از این تعداد، ۱۳۴۱ اثر در بخش قصه‌گویی (دیجیتال و صحنه‌ای) و ۳۷۴ اثر در بخش نقالی به ثبت رسید و پس از داوری و رقابت در مرحله استانی، منتخبان به مرحله ملی راه یافتند.

محور‌های موضوعی این دوره شامل «کتاب و کتابخوانی»، «سبک زندگی و خانواده»، «قهرمانان ملی»، «مسائل روز جامعه و شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کودکان فلسطین (به‌ویژه غزه) و لبنان و مقاومت اسلامی» و همچنین «موضوع آزاد» است.

رشته قصه‌گویی شامل دو بخش «قصه‌گویی صحنه‌ای» (به‌صورت حضوری و روی صحنه با ضبط ویدئو از قصه‌گویی (بدون استفاده از جلوه‌های صوتی و تصویری و تدوین)) و «قصه‌گویی دیجیتال» (با استفاده از نرم‌افزار‌های در دسترس و ترکیبی از تصویر، ویدئو، متن، صدای قصه‌گویی، پویانمایی و...) ویژه دو گروه سنی ۱۳ تا ۱۷ سال و بالاتر از ۱۷ سال و رشته نقالی در انواع نقل‌ها و قصه‌های سنتی، مدرن، بومی، ملی و مذهبی، متون کهن و منظوم ویژه گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال است.

همچنین روند اجرایی این جشنواره در چهار مرحله شامل «شناسایی»، «مقدماتی»، «نیمه‌نهایی» و «نهایی» برنامه‌ریزی شد که در مرحله نخست، آثار ارسالی بررسی شده و افراد واجد شرایط به تفکیک استان انتخاب و معرفی شدند. در مرحله دوم، منتخبین مرحله قبل با اجرای قصه‌گویی و نقالی در مقابل داوران استانی و مدعوین به رقابت پرداختند و برگزیدگان هر استان، به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

در مرحله نیمه‌نهایی نیز، فیلم اجرای نفرات اول هر استان در مرحله مقدماتی، به تفکیک رشته‌ها مورد بازبینی داوران ملی قرار گرفته و در مجموع شاخه‌ها (قصه‌گویی صحنه‌ای، قصه گویی دیجیتال و نقالی)، ۴۲ قصه‌گو به مرحله نهایی راه پیدا کردند و در نهایت مراسم اختتامیه به اجرای مسابقات کشوری اختصاص دارد که از نفرات اول تا سوم، با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره و نیز جوایز ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون ریالی قدردانی خواهد شد.

مرحله نهایی جشنواره، به میزبانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی و با مشارکت نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری آذربایجان غربی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صدا و سیمای مرکز استان، اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، اداره‌کل اوقاف و امورخیریه استان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شهرداری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جمعیت هلال‌احمر، سپاه شهدای استان و پایگاه مقاومت بسیج «مرصاد» این اداره‌کل برگزار می‌شود.