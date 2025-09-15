در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، والدین در تکاپوی خرید نوشت افزار برای فرزندان خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرصت زیادی به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و خانواده‌ها در حال خرید لوازم مورد نیاز دانش آموزان هستند.

این روز‌ها بازار خرید نوشت افزار گرم شده و دانش‌آموزان به همراه والدین خود روانه فروشگاه‌های سطح شهر شده‌اند تا نوشت افزار مورد نیاز خود را تهیه کنند.

همچنین همراه با خرید نوشت افزار و لوازم مورد نیاز دانش آموزان نظارت بازرسان گشت‌های مشترک هم بر بازار افزایش یافته است.

واحد‌های صنفی که تخلف گران فروشی و درج نکردن قیمت داشته باشند به اداره تعزیرات معرفی می‌شوند.