به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در مسابقات ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ از سد احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا می‌رود.