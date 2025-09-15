به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ثبت‌نام نشدن برخی از دانش‌آموزان کلاس اولی به ویژه در روستاها، بر لزوم اقدام سریع والدین برای ثبت‌نام کودکان پیش از اول مهر و آغاز سال تحصیلی تاکید کرد.

ناصر علی‌فر اظهار کرد: برای فعالیت مدارس در تمام شرایط آماده هستیم، اما قطعا امسال فعالیت مدارس به صورت حضوری خواهد بود.

وی درباره کمبود معلم در خوزستان افزود: با وجود همه کمبود‌ها و کاستی‌ها، تلاش شده در مهرماه هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به برگزاری مانور بازگشایی مدارس به منظور آمادگی صددرصدی مدرسه‌ها، گفت: هدف از برگزاری این مانور، شناسایی نقاط چالشی و ضعف است تا در فرصت یک هفته‌ای باقی‌مانده، به رفع این مشکلات و کاستی‌ها اقدام کنیم.

علی‌فر بیان کرد: یکی از مشکلات در مورد بازگشایی مدارس، همراهی نکردن تعدادی از اولیا در ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی است؛ البته این مشکل بیشتر در روستا‌ها دیده می‌شود.

علی‌فر گفت: از همه اولیا و دهیاران می‌خواهیم که هم‌اکنون برای ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اولی اقدام کنند و این کار را به اول مهر موکول نکنند. باید توجه شود بعد از ثبت‌نام در مدارس، باید کتاب‌ها در سامانه ثبت‌نام شود تا کتاب‌های دانش‌آموزان به موقع تامین شوند.