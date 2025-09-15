به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، و سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، منعقد شد.

این تفاهم نامه براساس اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام برنامه هفتم توسعه تدوین گردیده است. تمرکز اصلی این سند همکاری، بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی، ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، توسعه مشاغل سبز و ثبت جهانی میراث‌های طبیعی است.

در چارچوب این تفاهم نامه برنامه‌هایی همچون برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های پایدار گردشگری، پایش و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های گردشگری و پیشگیری از آسیب‌های گردشگری بی‌ضابطه پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه چهار ساله، با تشکیل کارگروه مشترک برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت همراه است و گزارش پیشرفت آن به‌طور دوره‌ای منتشر خواهد شد. امضای این سند گامی مهم در هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور و تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار می‌آید.

همچنین سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این مراسم با تأکید بر مسئولیت همه دستگاه‌ها در حفظ محیط‌زیست و «ایران زیبا» اعلام کرد: میراث فرهنگی و محیط‌زیست جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور است. وی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، بر اهمیت مشارکت همه نهادها در حفاظت از ارزش‌های طبیعی و حفظ هویت فرهنگی کشور تأکید کرد و افزود که حفظ محیط زیست یک ارزش انسانی و اخلاقی است که باید با آموزش و مدیریت صحیح تقویت شود.