به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهرگفت: سومین جشنواره زاب با اجرای پنج گروه نمایشی با حضور داوران و استقبال علاقمندان در این شهرستان آغاز شد.

موسی تسبیحی افزود: امروز سه نمایش دیگر از گروه‌های راه یافته به دور نهایی اجرا و نتایج جشنواره و آیین اختتامیه هم فردا برگزار خواهد می‌شود.

تسبیحی اظهارکرد: آثار امسال شامل "در میان ابهام" به کارگردانی دلنیا عبداللهی از بوکان، "ماهم آدمیم" به کارگردانی حجت قاسم‌نژاد افشار از تکاب، "من با مادرم رفته بودم" به کارگردانی دیار دولتخواه از ارومیه، "ملودی" به کارگردانی جمال سلطانی از بوکان، "زیر خط مرگ" به کارگردانی یوسف فتحی از بوکان، "سووتان" به کارگردانی امید مولانا از پیرانشهر، "کلید ۱۹۴۸" به کارگردانی اعظم اسمعیل‌نژاد از میاندوآب و "ایران بانو" به کارگردانی شیما مرتضی‌زاده از ماکو بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیرانشهر گفت: حمایت از هنرمندان، تقویت و احیای تئاتر خیابانی، تولید نمایش‌های خیابانی فاخر، ترویج نشاط، شادابی و همدلی، تقویت روحیه اجتماعی، ارتقای سطح دانش شهروندی به منظور بهبود زندگی شهری و مشارکت شهروندان در ساختن شهر سالم، پویا و پاک از اهداف اصلی جشنواره تئاتر خیابانی است.

تسبیحی اضافه کرد: در دومین جشنواره زاب ۹ اثر از شهرستان‌های پیرانشهر، ارومیه، بوکان، تکاب، نقده و چایپاره از مرحله بازبینی به مرحله نهایی و روز‌های برگزاری جشنواره راه یافته بودند.