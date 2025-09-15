به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، پژوهشگران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در یک شرکت دانش‌بنیان، دستگاه کولر شخصی با مصرف انرژی بسیار پایین ساخته‌اند که با برخورداری از فناوری نوین، یک راه‌حل هوشمند برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

فرشید چینی، سرپرست طراحی و تولید دستگاه خنک کننده، با بیان اینکه این محصول، نمونه مشابه داخلی ندارد، گفت: این دستگاه تنها با ۱۰ وات که کمتر از انرژی یک لامپ کم‌مصرف است، کار می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد که حتی در زمان قطعی برق، با استفاده از پاوربانک یا سایر منابع انرژی قابل حمل، هوای خنک و مطبوع را تجربه کنند.

وی افزود: این دستگاه با الهام از سیستم مویینگی ریشه گیاهان طراحی شده است که در این فناوری، آب بدون نیاز به پمپ، به صورت یکنواخت در پد‌های دستگاه توزیع می‌شود و راندمان تبخیر را به بیش از ۹۰ درصد می‌رساند و این موضوع موجب سرمایش مؤثر با کمترین مصرف آب و برق می‌شود.

علاوه براین، پد‌های نانو آنتی‌باکتریال این کولر مانع از رشد میکروارگانیسم‌ها و ایجاد بوی نامطبوع می‌شوند و هوایی سالم را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

عضو هیئت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، آسانی کاربرد این دستگاه را دیگر مزیت آن برشمرد و گفت: با توجه به اینکه این دستگاه به دلیل کوچکی و سبکی به آسانی قابل جابجایی است، راه‌حلی ایده‌آل برای موقعیت‌های مختلف بوده و در هر مکان و شرایطی قابل استفاده است. همچنین زمانی که نیاز به خنک کردن کل فضا نیست، این دستگاه به صورت موضعی فضای مورد نظر کاربر را خنک می‌کند.

وی مزیت دیگر این دستگاه را نسبت به نمونه‌های خارجی، قیمت این دستگاه عنوان کرد و گفت: این دستگاه با برخورداری از فناوری پیشرفته در سطح محصولات خارجی، با قیمتی بسیار مناسب نسبت به نمونه‌های خارجی عرضه شده است.