در نخستین جلسه ستاد کشت پاییزه محصولات زراعی کهگیلویه و بویراحمد، برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم برای فصل کشت پیش بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در اولین ستاد کشت پاییزه محصولات زراعی با اشاره به برنامه الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات پاییزه استان در سال زراعی جدید را ۱۴۳ هزار هکتار عنوان کرد که عمده آن به کشت چهار محصول راهبردی گندم، جو، کلزا و چغندرقند اختصاص دارد.

رضا فرازی تصریح کرد: مسئولیت اجرای سیاست‌های الگوی کشت در هر استان بر عهده استاندار بوده و جهاد کشاورزی یکی از مجریان این برنامه در کنار وزارتخانه‌های نیرو، نفت و کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه است.

آمادگی جهاد کشاورزی برای ارائه خدمات رایگان به کشاورزان



وی با اعلام آمادگی کامل برای ارائه خدمات رایگان به کشاورزان، از آنان دعوت کرد برای حواله نهاده‌های اساسی (کود و بذر) و دریافت توصیه‌های فنی به ۷۰ مرکز جهاد کشاورزی در سراسر استان مراجعه کنند.

فرازی توسعه گلخانه‌ها را یکی از مهم تریم اولویت‌های جهاد کشاورزی برشمرد و ابراز داشت: افزایش عملکرد، کاهش مصرف آب، حفظ خاک، استفاده کمتر از سموم شیمیایی تولید محصولات صادرات محور و کمک به ارزآوری از جمله مزایای کشت‌های گلخانه‌ای است.

۱۰۰ هکتار شهرک گلخانه‌ای آماده واگذاری به بخش خصوصی



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به کاهش بارندگی ها، بر لزوم انتقال کشت محصولات سبزی و صیفی به گلخانه‌ها تاکید کرد و گفت: هم اکنون ۱۰۰ هکتار شهرک گلخانه‌ای در استان با زیرساخت‌های آب، برق و گاز آماده واگذاری به بخش خصوصی می‌باشد.

تولید ۹۰۰ تن محصولات کشاورزی امسال در کهگیلویه و بویراحمد

فرازی این نشست را اتاق فرمان تولید بخش کشاورزی استان دانست که مجموع اقدامات و فعالیت‌های آنان منجر به تولید ۹۰۰ تن محصولات کشاورزی توسط تولیدکنندگان در پایان سال زراعی گذشته در سطح استان شده است.

اجرای اصلاح الگوی کشت کهگیلویه و بویراحمد با توجه به شرایط اقلیمی



شهرام عسگری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به اهمیت الگوی کشت در سطح کلان کشور، گفت: برنامه اصلاح الگوی کشت با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی و براساس شرایط اقلیمی و چالش‌های کم آبی به طور دقیق و با حساسیت در سطح استان اجرا خواهد شد.

پیش بینی سهمیه سوخت کشاورزان در کشت پاییزه



وی با اشاره به سهمیه سوخت کشاورزان در کشت پاییزه امسال گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده مقداری کمبود سوخت پیش بینی می‌شود که نیاز به رایزنی برای افزایش این میزان سهمیه می‌باشد.

سالار خشایی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ضمن قدردانی از تعامل سازنده جهاد کشاورزی و شرکت پخش فراورده‌های نفتی گفت: تامین، نگهداری و توزیع سوخت ماشین آلات کشاورزی بر عهده این شرکت می‌باشد و بر اساس سهمیه تخصیص داده شده به کشاورزان تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به اجبار نصب جی پی اس بر روی تراکتور‌ها از سوی ستاد مقابله با قاچاق سوخت، این اقدام را در مدیریت بهینه مصرف سوخت موثر دانست و گفت: در این طرح بر اساس عملکرد و پیمایش تراکتور، سوخت به تراکتورداران اختصاص داده می‌شود.

تمدید طرح جهش تولید در دیمزار‌ها برای دوره پنج ساله دوم توسط رهبر معظم انقلاب



صادق انصاری مدیرعامل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز از آمادگی این ستاد برای کمک به اجرای طرح الگوی کشت در استان خبر داد و گفت: طرح جهش تولید در دیمزار‌ها برای دوره پنج ساله دوم توسط مقام معظم رهبری تمدید شده و در سال زراعی پیش رو در استان اجرا خواهد شد.

احسان ناظمی معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد هم اعلام کرد: این سازمان از هر گونه همکاری در راستای اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی در بین بهره برداران با هدف بهبود وضعیت کشاورزی استان استقبال می‌کند.

پیش بینی بارش‌ها در فصل زمستان در حد نرمال



رضاپور کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت، میزان بارش‌ها در پاییز کمتر از نرمال خواهد بود، افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته و بر اساس نقشه‌های هواشناسی میزان بارش‌ها در فصل زمستان در حد نرمال پیش بینی می‌شود.

وی این را هم گفت که درصد پیش بینی‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد خطا خواهند داشت و امیدواریم نقشه‌های هواشناسی تغییر کنند و امسال شاهد بارش‌های خوبی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

خرید گندم به صورت تضمینی در ۱۴ مرکز دولتی و خصوصی

مهرزاد علیزاده مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: در سال گذشته ۳۰ هزار تن گندم در ۱۰ مرکز دولتی و ۴ مرکز بخش خصوصی از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد.



علی بخش شجاعی نژاد مدیرکل تعاون روستایی نیز اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی با دارا بودن ظرفیت دسترسی به دورافتاده‌ترین نقاط استان، جهت خرید نهاده‌های کشاورزی و قرار دادن آنان در دسترس کشاورزان اعلام آمادگی می‌نماید.

ذخیره سازی کود کشاورزی در انبار های جهاد کشاورزی

علی لاهوتی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳ هزار و ۱۶۶ تن کود اوره، ۴۱۰ تن کود فسفات و ۴۸ تن کود پتاس در انبار‌ها ذخیره سازی شده و بخشی از آن نیز توسط کشاورزان جذب شده است.

وی از کشاورزان درخواست کرد: سهمیه کود کشت پاییزه خود را خریداری کرده تا در فصل کشت با مشکل کمبود کود مواجه نشوند.

سید نصرت اله حیدرپور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به الزامات فرابخشی اجرای الگوی کشت در استان گفت: اجرای موفق اصلاح الگوی کشت با توجه به ارتباط با دیگر سازمان‌ها نیازمند همکاری همه سازمان‌ها به خصوص استانداری استان است.