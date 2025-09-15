به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین کاشانی پور در گفتگو با رادیو تهران به معضلات بازار میوه و تره بار بهمن که مرکزی برای توزیع پروتئینِ فرامنطقه‌ای است، اشاره کردو گفت: بسیاری عمده‌فروشان گوشت به صورت غیرقانونی در صد‌ها واحد صنفی فعالیت دارند.

وی افزود: این واحد‌ها منطقه را از نظر بو، ترافیک و بهداشت در معرض آسیب قرار داده ولی به دلیل پرداختِ اجاره‌های بالا از سوی فعالانِ این صنف، صنوف مختلف جایی برای عرض اندام در منطقه ندارند.

شهردار منطقه ۱۶ وجودِ میدان میوه و تره بار را معضلِ اصلی دانست و گفت: خیابان‌های منطقه گنجایشِ این حجم از خرید و فروش را ندارد؛ لذا ۱۳ هکتار زمین در بازار مرکزی تره بار به عنوان محل توزیع پروتئین در نظر گرفته خواهد شد. از این رو میدان تره‌بار بهمن، کارکردِ منطقه‌ای و محلی پیدا می‌کند و مغازه‌های پروتئینی در خیابان‌های اطراف هم به میدان تره‌بار مرکزی منتقل خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۶ ادامه داد: ساخت و ساز معابر در این خطه از تهران، قدمت بالایی دارد و از این رو محل عبور و مرورِ مردم، همسو با نیاز‌های نوینِ شهرسازی ایجاد نشده است.

وی این شرایط پیچیده را ماحصلِ رشد جمعیت و افزایش کسب و کار‌ها در این منطقه عنوان کرد و گفت: سعی داریم با کمک پلیس راهور نظمی نسبی را در معابر برقرار کنیم. همچنین ضمن جانماییِ یک بازارچه جدید، دست‌فروشان و وانت بار‌ها را سامان داده و مغازه‌داران را هم از پهن کردنِ بساط خریدوفروش در پیاده‌رو‌ها بر حذر می‌داریم.

احداثِ پل تندرستی در محله جوادیه

کاشانی پور در پاسخ به سوالی دیگر درباره کمبود سرانه فضای سبز در منطقه ۱۶ تهران گفت: در این زمینه از بسیاری مناطق تهران پیشی گرفته‌ایم.

وی با ذکر مثالی از سرانه فضای سبز محله جوادیه با وسعتِ سه متر برای هر نفر، تاکید کرد محلاتی از این دست، مکانِ مناسبی برای ایجاد فضای سبز در اختیار ندارند؛ از این رو به ساخت پل تندرستی اقدام کردیم. از این رو مردم با طی مسیر ۲۶۰ متری از فضای سبز و بوستانِ ۳۰۰ هکتاری ولایت برخوردار خواهند شد.

افزایش سرانه‌های ورزشی درآینده نزدیک

شهردار منطقه ۱۶ به گلایه‌های مردم در زمینه نبود پارکینگ طبقاتی و ورزشگاه هم پاسخ داد: پارکینگ جوادیه با گنجایش ۱۰۰ خودرو در دست احداث است.

وی همچنین از افتتاح تقاطع سه سطحی حدِ فاصل محله جوادیه به سمت میدان بهمن خبر داد و تاکید کرد: دوربرگردانِ این تقاطع مردم را به ورزشگاه‌های حاشیه محله جوادیه می‌رساند و در پیِ توسعه بیشتر سرانه ورزشی هم هستیم.

ساماندهی بازار دوم نازی آباد

کاشانی پور در ادامه این گفتگوی رادیویی از تخصیص اعتبار برای تکمیل بوستان بعثت و دو دریاچه مصنوعی در این پارک خبر داد.

به گفته شهردار منطقه ۱۶ بازارچه ابریشم و بازار دوم نازی آباد هم در حال ساماندهی است. همچنین بورس چینی و بلور در حال تکمیل است.

وی پروژه شهربانو با ۵ هزار متر مربع و ساخت زورخانه را از دیگر برنامه‌های شهرداری عنوان کرد و در ادامه از برپایی مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد خبر داد.