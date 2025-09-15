تصادف در جاده دارالمیزان به گله‌دار یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

یک کشته و یک مصدوم در تصادف جاده دارالمیزان به گله‌دار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس اورژانس مهر گفت: در پی دریافت تماس تلفنی مبنی بر تصادف رخ به رخ یک دستگاه خودرو پژو پارس و یک دستگاه وانت نیسان در جاده دارالمیزان به گله‌دار، یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

حسین قاسمی افزود: بر اثر این تصادف، وانت نیسان دچار آتش سوزی شد و راننده که در خودرو حبس شده بود، جان خود را از دست داد.

وی بیان کرد: راننده مصدوم خودروی پژو پارس نیز به بیمارستان شهر جم انتقال یافت.

کارشناس اورژانس شهرستان مهر ادامه داد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.