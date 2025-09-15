به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا خیری گفت: این طرح قرار است بیش از ۶ نوع شارژر خودرو‌های برقی را تولید و برای حدود ۱۰۰ نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد کند.

این کارآفرین اظهار داشت: با توجه به اینکه همدان سابقه‌ای به عنوان شهر صنعتی نداشته، تصمیم گرفتم این طرح را در این استان اجرا کنم تا همدان به مرکز تولید شارژر خودرو‌های برقی کشور تبدیل شود.

به گفته وی، این سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، می‌تواند همدان را در مسیر توسعه فناوری‌های نوین و حرکت به سمت حمل‌ونقل پاک و پایدار قرار دهد.

خیری عنوان کرد اجرای این طرح همچنین به گسترش استفاده از خودرو‌های برقی در کشور کمک کرده و زمینه کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.