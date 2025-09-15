به همت دست اندرکاران فنی صدا و سیما مرکز استان کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به همت دست اندرکاران فنی صدا و سیما مرکز استان کرمان فرستنده دیجیتال در روستای سنی نشین چاهان رمشک از توابع شهرستان قلعه گنج افتتاح و بهره‌برداری رسید.

پیش از این مردم این منطقه به دلیل نبود شبکه های تلویزیونی متنوع مجبور به استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بودند که خانواده ها از این وضعیت بسیار گلایه‌ مند بودند واکنون با راه اندازی این فرستنده دیجیتال میتوانید از شبکه های مختلف ملی از طریق گیرنده های اقدام کنند .