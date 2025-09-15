پخش زنده
نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی واحد صنعتی شهرک صنعتی ویان در کبودراهنگ به بهره برداری رسید..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نیروگاه خورشیدی ۱ مگا وات واحد صنعتی بخش خصوصی در شهرک صنعتی ویان کبودراهنگ با حضور استاندار همدان و جمعی از مسئولان استان و شهرستان به بهرهبرداری رسید.
این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در واحد صنعتی شهرک صنعتی ویان در مساحت ۱۵هزار مترمربع با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال احداث شده و برای ۱۵ نفر شغل ایجاد شده است.
حمید ملانوری شمسی استاندار همدان در مراسم بهرهبرداری از طرح نیروگاه خورشیدی واحد صنعتی گفت: یکی از برنامهها اولویت دارد در دولت چهاردهم مدیریت ناترازیهای انرژی هیت که در در حوزه تامین برق توسع نیروگاههای خورشیدی در دستور کار است
وی افزود: استان همدان بخاطر راندمان بالا در نیروگاه خورشیدی از احداث نیروگاههای خورشیدی توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایتهای لازم در صدور مجوزها و با سرعت و واگذاری زمین و اعطای تسهیلات در کوتاهترین زمان انجام میشود
استاندار افزود: تاکنون در استان مجوز بیش از ۲هزار مگاوات مجوز صادر شده و زمین واگذار شده و عملیات اجرایی انها اغاز شده و ۵۰۰ مگاوات از این مقدار پیشرفت فیزیکی خوبی داره که انشالله تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
در شهرستان کبودراهنگ ۲۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است و ۱۶ مگاوات برق بوسیله نیروگاههای خورشیدی تولید و به مدار توزیع برق تزریق میشود