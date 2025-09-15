صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری نهاد‌های علمی و دولتی، فراخوان برنامه ملی «تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه شیرخشک نوزاد رگولار» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه، فراخوان مشارکت در برنامه ملی «تکمیل زنجیره تولی د مواد اولیه شیرخشک نوزاد رگولار» را منتشر کردند.

صندوق در کنار رسالت اصلی خود که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه خدمات متنوع به این شرکت‌هاست، طی چند سال اخیر تلاش کرده است از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در مسیر کمک به حل مسائل اولویت‌دار کشور استفاده کند.

در همین راستا، آبان ماه سال ۱۴۰۳ فراخوان دو برنامه ملی «تولید دارو‌های مشتق از پلاسما» و «تولید انسولین» که از حوزه‌های اولویت‌دار کشور محسوب می‌شوند، از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی و سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تا پایان سال ۱۴۰۵ نیاز کشور به دارو‌های مشتق از پلاسما به میزان قابل توجهی برطرف شده و در بخش انسولین نیز بخش زیادی از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین شود.

شیر خشک نوزاد یکی از محصولات راهبردی در صنایع غذایی و دارویی محسوب می‌شود. عمده شیر خشک کشور به صورت پودر آماده از خارج تأمین می‌شود که ارزبری بالایی به خود اختصاص داده است.

ترکیبات اصلی برای تولید شیر خشک نوزاد در سه دسته کلی ماکرو، ریزمغذی‌ها و چربی‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. قند طبیعی شیر، مالتودکسترین، پودر آب‌پنیر معدنی‌زدایی‌شده، کازئین و شیرخشک بدون چربی، مهمترین ترکیبات برای تولید شیر خشک هستند. تولید این مواد اولیه با قابلیت کاربرد در شیر خشک نوزاد (رگولار) و تولید نهایی شیر خشک نوزاد (رگولار) بر پایه مواد تولیدی داخلی و عرضه به بازار، موضوع این فراخوان است.

شخصیت حقوقی فعال در حوزه تولید محصولات فوق یا محصولات مشابه در حوزه صنایع لبنی، دارویی یا سلامت؛ برخورداری از زیرساخت‌های تولید یا آمادگی برای سرمایه‌گذاری سریع برای تولید محصولات؛ آمادگی و توانمندی برای رعایت استاندارد‌های لازم و اخذ پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو؛ در اختیار داشتن زیرساخت تولید و بسته‌بندی نهایی شیرخشک قوطی نوزاد یا قرارداد معتبر با تولیدکنندگان نهایی شیرخشک نوزاد؛ داشتن طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات؛ دانش‌بنیانی در تولید محصول مورد نظر یا آمادگی برای کسب عنوان دانش‌بنیانی روی محصول، از جمله شرایط پذیرش در این فراخوان است.

شرکت‌های واجد شرایط از زمان انتشار فراخوان (امروز؛ ۲۴ شهریور ماه) تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند درخواست‌های خود را از طریق لینک www.inif.ir/web/guest/powdered-milk ثبت کنند.