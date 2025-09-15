بیش از ۲۳ هزار دانش‌ آموز در شهرستان سرخس از اول مهر به مدرسه می‌ روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش سرخس گفت: این شهرستان برای استقبال از بیش از ۲۳ هزار دانش‌ آموز در اول مهر امسال، آماده است.

مجید بیکی با اشاره به پیش‌ بینی حضور ۱۷۰۰ معلم در مدارس سرخس تاکید کرد: هیچ کلاسی در این شهرستان بدون معلم نخواهد بود.

وی تصریح کرد: مراسم شروع سال تحصیلی باید با شور و نشاط مثال‌ زدنی در همه نقاط شهرستان برگزار شود تا فرزندانمان با روحیه‌ ای تازه قدم در مسیر علم و دانش بگذارند.

بیکی با اشاره به تقارن شروع سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس افزود: مدارس باید در روز اول مهر برنامه‌ های خاص و ویژه‌ ای برگزار کنند تا این روز به خاطره‌ ای خوش و ماندگار برای دانش‌ آموزان تبدیل شود.

فرماندار سرخس گفت: ۲۶۰ مدرسه در سطح شهرستان و روستاهای تابعه وجود دارد و ۲۳ طرح نوسازی و ساخت مدارس جدید در حال انجام است.