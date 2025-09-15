بخشدار بربرود شرقی الیگودرز گفت: سقوط تراکتور به دره در مسیر ۲ روستای این بخش، موجب مرگ راننده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،ولی رستمی گفت : شب گذشته مرد میانسالی که راننده یک دستگاه تراکتور بود در حین تردد از مسیر روستای هوه به هما به دره سقوط کرده بود اما مردم محلی و خانواده وی به دلیل تاریکی هوا، امروز از این حادثه مطلع شدند.

وی تصریح کرد: پیکر این مرد با کمک نیروهای امدادگر و مردم محلی امروز ساعتی قبل، پس از رهاسازی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

به گفته رستمی بنابر اعلام نظر کارشناسان، متوفی مردی حدودا ۵۰ ساله اهل روستای هما بوده که به دلیل نقص فنی در چراغ تراکتور و شیب مسیر به دره سقوط کرده بود.

روستای هما در ۵۰ کیلومتری شرق الیگودرز قرار دارد و جزو دهستان فرسش در بخش بربرود شرقی است.