در نشست ستاد استانی خیر و احسان یزد ، بر بسیج ظرفیتها برای دریافت کمکهای مردمی و تأمین لوازمالتحریر ۸ هزار دانشآموز نیازمند تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با نزدیک شدن به مهر ماه و آغاز سال تحصیلی، نشست ستاد استانی خیر و احسان با هدف هماهنگی برنامههای پویش جشن عاطفهها در کمیته امداد استان یزد تشکیل شد. در این نشست که با حضور مدیرکل کمیته امداد و مسئولین دستگاههای مرتبط از جمله صداوسیما، آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی برگزار شد، بر آمادگی کامل برای دریافت کمکهای مردمی تأکید شد.
قباد مبشری مدیرکل کمیته امداد استان یزد، در این نشست، جشن عاطفهها را نمادی از همدلی مردم و نهادهای دولتی دانست و گفت: سالهاست که با تلاش و همکاری کمیته امداد، آموزش و پرورش و صداوسیما، گامهای بلندی برای حمایت از دانشآموزان نیازمند برداشته شده و ثمرات این اقدامات در جامعه نمایان است.
وی با اشاره به آمار دانشآموزان تحت پوشش افزود: در حال حاضر ۸ هزار دانشآموز نیازمند در استان یزد تحت پوشش کمیته امداد هستند. از تمام دستگاههای مرتبط میخواهیم که در این هفته پایانی، تمام توان خود را به کار گیرند تا پیش از شروع مهرماه، دانشآموزی بدون لوازم تحصیلی نماند.
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان یزد، در پویش امسال، ۱۰۰۰ مدرسه در سراسر استان یزد به عنوان پایگاههای جمعآوری کمک مشارکت خواهند داشت. همچنین ۲۰۰ مرکز نیکوکاری و پایگاههای مستقر در مصلیهای نماز جمعه آماده دریافت کمکهای مردمی هستند. اولویت اصلی این پویش تأمین نوشتافزار است، اما کمکهای غیرنقدی دیگری نظیر کیف، کفش و البسه نیز جمعآوری خواهد شد.
مبشری در پایان خاطرنشان کرد: برای سهولت در کمکرسانی، امکان پرداختهای نقدی و غیرنقدی فراهم شده است. در پایگاههای سطح شهر، کارتخوان نصب خواهد شد و شماره کارتهای مجازی و یا کد دستوری تلفن همراه نیز برای کمکهای غیرحضوری در دسترس قرار میگیرد تا مردم بتوانند با آزادی عمل، در این کار خیر مشارکت کنند.
وی، روشهای پرداخت غیرحضوری را از جمله شمارهگیری کد دستوری #۰۳۵*۸۸۷۷* با تلفن همراه و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷۷ به نام کمیته امداد یزد اعلام کرد.