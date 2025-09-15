عامل تیراندازی منجر به فوت پسر بچه ۹ ساله ومصدومیت ۴ نفر در یکی از روستا‌های شهرستان خوی، دستگیر شد.

دستگیری عامل تیراندازی منجر به فوت و جرح در خوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ محمد گلوانی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با اسلحه شکاری منجر به فوت پسر بچه ۹ ساله ومصدومیت ۴ نفر در یکی از روستا‌های شهرستان خوی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در کمتر از ۱۲ ساعت عامل تیراندازی را درمخفیگاهش شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی با اشاره به اینکه علت و انگیزه عامل تیراندازی، اختلافات شخص اعلام شده خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ گلوانی در پایان با تاکید بر اینکه مردم عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، بیان داشت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهد کرد.