نماینده مردم شرق مازندران از اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه راههای روستایی هزارجریب نکا خبر داد و گفت: جادههای شریانی منطقه تا پایان سال ۱۴۰۵ آسفالت خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شریعتی نماینده مردم شهرستانهای بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی از بازدید میدانی خود از مناطق بالادست هزارجریب نکا خبر داد و بر ضرورت توسعه زیرساختهای جادهای و تقویت اقتصاد روستاها تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی با اشاره به وضعیت نامناسب جادههای روستایی منطقه گفت: در حال حاضر جادههای شریانی هزارجریب عمدتاً خاکی هستند و جز برخی مسیرهای آنتنی توافقی، پروژه اجرایی خاصی در منطقه انجام نشده است.
وی افزود: در توافق با مدیر راهداری کشور، برای اجرای پروژههای راهسازی در این منطقه، اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان تعریف شده که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد. با اجرای این پروژهها، امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ تمامی جادههای شریانی منطقه آسفالت شوند.
نماینده مردم شهرستانهای بهشهر، نکا و گلوگاه ادامه داد: بهسازی معابر در روستاهای دشت و کوهستان، تقویت زیرساختهای روستایی و حمایت از تولیدات خانوارهای روستایی از اولویتهای اصلی ماست.
شریعتی همچنین از عملیاتی شدن یکی از آرزوهای دیرینه خود خبر داد و گفت: بازگشایی مسیر شهرستان نکا به دامغان که پیشتر در انتهای یک بنبست قرار داشت، با هماهنگی استاندار و ادارهکل راهداری استان بهزودی آغاز خواهد شد.
این محور از طریق منطقه سیاهانی، دسترسی مستقیم نکا به دامغان را فراهم خواهد کرد.