سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بازی دشواری مقابل تونس خواهیم داشت و به نظرم از مسابقه برابر مصر هم سخت‌تر است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور) آخرین تمرین توپی خود قبل از دیدار با تونس را برگزار کرد.

سرمربی تیم والیبال ایران پس از این تمرین و آستانه دومین دیدار مردان والیبال کشورمان در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان، اظهار داشت: تیم ایران باید انرژی خودش را بازیابی کند. بازیکنان باید خودشان را باور کنند. تیم در حال حاضر مانند حیوان زخمی است که خونریزی دارد و باید هر چه زودتر درمان شود.

روبرتو پیاتزا تصریح کرد: تیم باید هماهنگ شود و بازیکنان از یکدیگر حمایت کنند، چون بازی بعدی مقابل تونس، کلیدی است. دقیقا می‌دانیم که بازی دشوار و سختی مقابل تونس خواهیم داشت و به نظرم این دیدار از مسابقه برابر مصر هم سخت‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم ایران آماده برای مسابقه بعدی هستند، ادامه داد: می‌دانیم که بازی با تونس باید چگونه باشد و بازیکنان دقیق می‌دانند که طرز فکر تیم، مقابل تونس باید چگونه باشد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: فردا باید فقط به هر توپ فکر کنیم نه به نتیجه نهایی و یا چیز دیگری، تمرکزمان باید فقط روی توپ و بازی با تونس باشد. امروز ژاپن مغلوب کانادا شد. هیچکس این نتیجه را در قهرمانی جهان باور نمی‌کرد، بنابراین قهرمانی مردان جهان متفاوت است.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۹ فردا (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در دومین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مقابل تونس صف آرایی خواهند کرد.