پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان حفاظت محیط زیست،با قدردانی از دولت جمهوری اسلامی ایران بابت تصویب آخرین اصلاحیه پروتکل مونترال موسوم به کیگالی، اعلام کرد تصویب این اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری امروز در همایش روز جهانی حفاظت از لایه اوزن که با حضور مسئولان و کارشناسان محیط زیست در سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیط زیست برگزار شد، با یادآوری چهل سال تلاش جهانی برای حفاظت از لایه اوزن، گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸، تنها دو سال پس از شکلگیری پروتکل مونترال، به این معاهده جهانی پیوسته و نقشی فعال در اجرای آن ایفا کرده است.
وی هدف برگزاری این مراسم را فراتر از مرور دستاوردها، تأکید بر اهمیت همکاری مشترک در حفاظت از محیط زیست دانست و افزود: حیات و آینده بشریت به میزان مشارکت همه کشورها در صیانت از منابع مشترک طبیعی وابسته است و این پیام باید به جامعه جهانی منتقل شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به جایگاه برجسته پروتکل مونترال به عنوان یکی از موفقترین معاهدات زیستمحیطی جهان که تاکنون ۱۹۸ کشور به آن پیوستهاند، خاطرنشان کرد:ایران نیز گامهای مهمی در اجرای کامل این پروتکل برداشته است.
انصاری در پایان ضمن تأکید بر تعهد مستمر ایران به حفاظت از لایه اوزن و سلامت زیست محیطی گفت: امیدواریم با همکاریهای ملی و بینالمللی، محیط زیستی سالم، ایمن و پویا برای نسلهای آینده فراهم شود.