در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد: هیئت شناسایی و اجاره اسکان حج ۱۴۰۵، به عربستان اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، آقای جواد ملاحسنی مدیرکل اسکان حج و عمره، در ارتباط برخط از عربستان دربارۀ اقدامات انجام شده برای اجاره هتلهای بیشتر در مدینه و مکه با توجه به افزایش اعزام عمره گزاران و مذاکرات برای اجاره هتلهای عملیات حج پیش رو گزارشی ارائه کرد و اعلام شد هیئت شناسایی و اجاره و اسکان حج ۱۴۰۵ به عربستان اعزام میشوند.
آقای علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این نشست تاکید کرد: وظیفه سازمان حج خدمتگزاری به حجاج و دفاع از حقوق زائران است و به طرفهای کشور میزبان اعلام شود که جمهوری اسلامی ایران با قوت در حج آینده حضور خواهد داشت.
در این نشست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج درباره تعیین تکلیف چمدانهای گم شده در حج گذشته گفت: با هماهنگی انجام شده با بیمه، از امروز پرداخت خسارت به زائرانی که چمدان هایشان در حج گذشته گم شده و یا خسارت دیده است، آغاز میشود.
آقای حمیدرضا محمدی افزود: به ۴۹۳ مورد اعلام مفقودی و نزدیک به ۳۰۰ مورد اعلام شکستگی و آسیب دیدگی چمدان، براساس لیست سازمان حج، پرداخت میشود.
وی ادامه داد: با وجود پیگیریهای انجام شده از طریق مدیران استانها و کاروانها، همچنان ۲۰ چمدان در سازمان حج وجود دارد که صاحبانش شناسایی نشدهاند، در این مرحله بر اساس اظهار زائران خسارت پرداختی تا سقف ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت هم تاکید کرد: پیگیری و اطلاع رسانی به زائران ازطریق مدیران کاروانها برای شناسایی صاحبان این ۲۰ چمدان همچنان ادامه یابد.
در ادامه این نشست، آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره با اشاره به آماده شدن فرمهای پیش ثبت نام حج پیش رو، گفت: امور مربوط به تهیه جداول پروازی رفت و برگشت حج ۱۴۰۵ زودتر از سالهای قبل آماده شده است و از طریق شرکت هواپیمایی ایران ایر برای گرفتن مجوز اسلتهای پروازی اقدام میشود و بدین ترتیب برای نخستین بار مطابق با مجوزهای پروازی اجاره هتلها انجام خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به آغاز پیش ثبت نامهای حج از اواسط مهرماه، از مسئولان حوزه حج و زیارت خواست در خصوص هزینه حج آینده و مبلغی که قرار است زائران برای پیش ثبت نام واریز کنند و هزینه کاروانهای زوجی به زائران اطلاع رسانی شود.
حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین خواستار اعلام هزینه نهایی حج ۱۴۰۴ همچون حجهای گذشته شد و قرار شد مابه التفاوت هزینه به زائران خوزستانی که بدلیل شرایط جنگی؛ زمینی از سرزمین وحی به کشور بازگشتند، پرداخت شود و در مورد دیگر زائران نیز پس از نهایی شدن هزینه حج قبل اطلاع رسانی می شود.
بر اساس این گزارش، در ادامه آقای فرهمند مدیرعامل موسسه عمره سعادت، شرایط تغذیه و تدارکات در عملیات عمره امسال را بهتر از سال گذشته و موجب رضایتمندی بیشتر زائران ذکر کرد و از نحوه ارائه خدمات پزشکی به عمره گزاران در کشور میزبان گزارشی ارائه داد.
این نشست با اعلام خبر برقرای پروازهای عتبات به مقصد نجف اشرف با همکاری شرکت هواپیمایی ایران ایر پایان یافت.
معاون عتبات سازمان حج اعلام کرد: با پیگیریهای انجام شده درحال حاضر روزانه با یک پرواز اعزام کاروانها به عتبات آغاز شده است که در روزهای آینده به سه پرواز در روز افزایش خواهد یافت.
آقای مرتضی آقایی افزود: این پروازها از ایستگاههای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، یزد و کرمان انجام می شود و بستههای متنوع سفر در سامانه عتبات به نشانی atabatorg.haj.ir برای انتخاب و رزور اطلاع رسانی خواهد شد.