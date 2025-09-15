به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با آغاز سال تحصیلی جدید و در اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی، ۸۰ بسته کامل لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته دو میلیون تومان و در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان از محل اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در بخش ایواوغلی شهرستان خوی به دانش‌آموزان بی‌بضاعت و کم‌بضاعت اهدا شد.

رئیس حوزه قضایی بخش ایواوغلی در تشریح این اقدام اظهار داشت: در سه پرونده کیفری که ماهیت آنها جرایم کم‌اهمیت و فاقد آثار زیان‌بار اجتماعی محسوس بود، به جای صدور حکم حبس، مجازات‌های جایگزین حبس اعمال شد و نتیجه آن تأمین لوازم آموزشی مورد نیاز برای دانش‌آموزان نیازمند منطقه بود.

میثم ملکی با بیان اینکه اجرای عدالت تنها به صدور حکم محدود نمی‌شود، افزود: سیاست‌های جدید قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در زمینه اصلاح و بازپروری اجتماعی تأکید دارد و اختصاص این بسته‌ها نمونه‌ای از پیوند عدالت کیفری با مسئولیت اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین علاوه بر کاهش تبعات فردی و اجتماعی حبس، آثار فرهنگی و آموزشی گسترده‌ای در جامعه دارد. چرا که حمایت از آینده‌سازان کشور و تقویت بنیان‌های علمی و آموزشی، می‌تواند در بلندمدت به کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرایم منجر شود.

رئیس شعبه قضایی ایواوغلی تأکید کرد: اختصاص ۸۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان، نشان داد که اجرای سیاست‌های نوین دستگاه قضایی می‌تواند همزمان با تحقق عدالت، زمینه خدمت‌رسانی به اقشار محروم و تحکیم عدالت اجتماعی را فراهم کند.