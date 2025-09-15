خبر‌های کتابی متنوع با موضوع آثار دفاع مقدس، در برنامه سلام خبرنگار امروز مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، میترا لبافی سردبیر گروه کتاب خبرگزاری با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» به این موضوع پرداخت و از برخی کتابها در حوزه دفاع مقدس خبر داد .

وی گفت : اولین خبر به رونمایی کتاب «بچه‌های نامنظم منظم» اختصاص دارد که روایت شفاهی و دست اولی از مسئولان ستاد جنگ‌های نامنظم است و این برنامه هفته گذشته در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد .

کتاب / شامل بخشی از خاطرات مهندس مهدی چمران است / نوشته عباس حیدری مقدم . که در این کتاب / ۲۰ نفر از مسئولان رده‌بالای ستاد جنگ‌های نامنظم، به‌ویژه مهندس مهدی چمران،خاطراتشون رو نقل کرده اند .

کتاب «بچه‌های نامنظم منظم» / روند شکل‌گیری ستاد جنگ‌های نامنظم در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به فرماندهی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و شهید دکتر مصطفی چمران تا زمان ادغام این ستاد پس از شهادت دکتر چمران روایت می‌کند.

لبافی درخصوص شعری از یک شاعر فلسطینی نیز اطلاع رسانی کرد و گفت : خبردیگری که این هفته در خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت ، انتشار کتاب شعری از یک شاعر فلسطینی به نام «غیاث المدهو» است که آقای یدالله گودرزی آن را ترجمه کرده است .

وی افزود : سروده های این شاعر تا الان به 20 زبان دنیا از جمله سوئدی، آلمانی، یونانی، ایتالیایی و انگلیسی ترجمه شده و او در این شعر از مهاجران سوری و فلسطینی سخن گفته است.

در بخشی از این شعرها ، او اشاره کرده که هرچه زمان می‌گذرد فلسطین از او دورتر می‌شود اما امیدش را این‌گونه بازمی‌گوید: همه کشورهای آزاد اشغال نخواهند شد اما همه کشورهای اشغال‌شده آزاد می‌شوند.

خبر دیگر لبافی به کتاب «معبد زیرزمینی »اختصاص داشت . وی گفت : معبد زیرزمینی کتابی است که در سال گذشته به تقریظ رهبر انقلاب مزین شد . این کتاب نوشته خانم معصومه میرابوطالبی و کاری از انتشارا ت جمکران است . این کتاب درباره گروهی از مقنیان هست که در دوران دفاع مقدس قنات می ساختن و در عملیات حفر تونل در عملیات بیت المقدس حضور پیدا کردند . این اقدام باعث شد تا سرنوشت جنگ به نفع ایران تغییر پیدا کند .

سردبیر گروه کتاب خبرگزاری صدا و سیما افزود: این هفته در حوزه دفاع مقدس / کتاب دیگری منتشر شده با عنوان «پرواز سجاده‌ها»/ که روایتی از بمباران نماز جمعه روز قدس در همدان توسط رژیم بعثی در زمان جنگ تحمیلی است.

این اثر به‌تدوین و نگارش مجید یوسفی تهیه شده / برای تدوین و نگارش این کتاب ۳۱۶ صفحه‌ای، با ۹۱ نفر از شاهدان و حاضران آن روز مصاحبه شده و هم‌زمان پژوهش‌های کتابخانه‌ای و بررسی اسناد مکتوب و روزنامه‌ای نیز انجام گرفته است.

وی درپایان با اشاره به اظهار نظر یکی از پژوهشگران حوزه دفاع مقدس گفت : اما نکته دیگری که این روزها در خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته / ضرورت ایجاد ساختار رسمی برای ثبت و انتشار روایت‌های جنگی است .

حجت الاسلام سعید فخرزاده / پژوهشگر حوزه دفاع مقدس / در این خصوص اخیرا اظهار نظری کرده و گفته اند که تألیف آثار مرتبط با جنگ‌های معاصر، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، همواره با چالش‌های قابل توجهی همراه است. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، نبود منابع دست اول و محدودیت دسترسی به اسناد معتبر است؛ چرا که بسیاری از اطلاعات مربوط به چنین نبردهایی در لایه‌های محرمانه باقی می‌ماند. علاوه بر این، چندصدایی بودن روایت‌ها هم بر دشواری کار می‌افزاید. روایت‌های گوناگون طرف‌های درگیر و رسانه‌های بین‌المللی، گاه با یکدیگر در تضاد قرار دارند و نویسنده را با پیچیدگی‌های جدی در جمع‌بندی مواجه می‌کنند.

این پژوهشگر در ادامه پیشنهاد کرده که برای رفع این چالش ها بهتره تا نهادهای فرهنگی برنامه ریزی داشته باشندومنابع دست اول در اختیار نویسندگان قرار بگیرند .