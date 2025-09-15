پخش زنده
امروز: -
نویسنده کتاب «تانگوی یوز و شاهین»، با تأکید بر اهمیت سفرنامهنویسی ورزشی گفت: معرفی چنین آثاری در برنامههای فرهنگی کمک میکند کتاب به دست علاقهمندان واقعی خود برسد و در حقیقت با یک معرفی مناسب، دسترسی به کتاب آسانتر شود.
مهدی مافی (نویسنده و فیلمنامه نویس) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: کتاب «تانگوی یوز و شاهین»در اصل یک سفرنامه است که پیرامون جام ملتهای آسیا اتفاق میافتد و من سعی کردم از رخدادهایی که در قطر سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رقم خورد حاشیه نگاری کنم.
وی در ادامه با اشاره به یکی از مهمترین خاطراتش در قطر گفت: حضور پرشور تماشاگران ایرانی در حمایت از تیم ملی، بهویژه در دیدار با ژاپن که با پیروزی همراه شد، از صحنههای فراموشنشدنی این رقابتها بود.
این نویسنده تاکیدکرد: برخلاف حواشی جام جهانی، اینبار و در قطر شاهد اتحاد و تشویق بیوقفه هواداران بودیم.
مهدی مافی متولد ۱۳۷۱ در تهران، نویسنده است.
او دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه است.
از نمونه آثار او میتوان به: طرح «شمشیر مرصع» و فیلمنامه کامل بلند «پیشاهنگ» اشاره کرد.
فانوس بهترین فیلمنامه بخش فیلمنامه بلند یازدهمین دوره جشنواره عمار، از جمله جوایز اوست.
مافی، کتابهای "تانگوی یوز و شاهین"و "پرسه در لسیل" را نیز به رشته تحریر در آورده است.