نویسنده کتاب «تانگوی یوز و شاهین»، با تأکید بر اهمیت سفرنامه‌نویسی ورزشی گفت: معرفی چنین آثاری در برنامه‌های فرهنگی کمک می‌کند کتاب به دست علاقه‌مندان واقعی خود برسد و در حقیقت با یک معرفی مناسب، دسترسی به کتاب آسان‌تر شود.

مهدی مافی (نویسنده و فیلمنامه نویس) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: کتاب «تانگوی یوز و شاهین»در اصل یک سفرنامه است که پیرامون جام ملت‌های آسیا اتفاق می‌افتد و من سعی کردم از رخداد‌هایی که در قطر سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رقم خورد حاشیه نگاری کنم.

وی در ادامه با اشاره به یکی از مهم‌ترین خاطراتش در قطر گفت: حضور پرشور تماشاگران ایرانی در حمایت از تیم ملی، به‌ویژه در دیدار با ژاپن که با پیروزی همراه شد، از صحنه‌های فراموش‌نشدنی این رقابت‌ها بود.

این نویسنده تاکیدکرد: برخلاف حواشی جام جهانی، این‌بار و در قطر شاهد اتحاد و تشویق بی‌وقفه هواداران بودیم.

مهدی مافی متولد ۱۳۷۱ در تهران، نویسنده است.

او دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه است.

از نمونه آثار او میتوان به: طرح «شمشیر مرصع» و فیلمنامه کامل بلند «پیشاهنگ» اشاره کرد.

فانوس بهترین فیلمنامه بخش فیلمنامه بلند یازدهمین دوره جشنواره عمار، از جمله جوایز اوست.

مافی، کتاب‌های "تانگوی یوز و شاهین"و "پرسه در لسیل" را نیز به رشته تحریر در آورده است.