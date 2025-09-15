تقویت همکاریها درحوزه سلامت و مقابله با شیوع مالاریا و دنگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نیلسن در نشست با اعضای هیئت علمی و مدیران مراکز تحقیقاتی، بر تقویت همکاری‌های مشترک با یونیسف تأکید و مهم‌ترین چالش‌ها را ارتقای سطح دانش، تغییر سیاست‌های بهداشتی و توجه به سلامت مادران و کودکان عنوان کرد.

وی با اشاره به شیوع بیماری‌هایی چون مالاریا و دنگی در پی مهاجرت‌ها، خواستار یافتن راهکارهای مؤثر شد و بر ضرورت تحقیقات در حوزه سلامت روان، خودکشی و عوامل اجتماعی سلامت تأکید کرد.

در این نشست، مدیران مراکز زیرمجموعه پژوهشکده گزارشی از فعالیت‌ها ارائه کردند و دکتر احمد رئیسی، رئیس اداره مالاریا وزارت بهداشت، نیز بر ضرورت تحقیقات عملی فراتر از چاپ مقالات علمی تأکید کرد.