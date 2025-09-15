پخش زنده
امروز: -
مونیکا نیلسن، معاون دفتر صندوق کودکان سازمان ملل در ایران، ۲۴ شهریور از پژوهشکده آیندهپژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،نیلسن در نشست با اعضای هیئت علمی و مدیران مراکز تحقیقاتی، بر تقویت همکاریهای مشترک با یونیسف تأکید و مهمترین چالشها را ارتقای سطح دانش، تغییر سیاستهای بهداشتی و توجه به سلامت مادران و کودکان عنوان کرد.
وی با اشاره به شیوع بیماریهایی چون مالاریا و دنگی در پی مهاجرتها، خواستار یافتن راهکارهای مؤثر شد و بر ضرورت تحقیقات در حوزه سلامت روان، خودکشی و عوامل اجتماعی سلامت تأکید کرد.
در این نشست، مدیران مراکز زیرمجموعه پژوهشکده گزارشی از فعالیتها ارائه کردند و دکتر احمد رئیسی، رئیس اداره مالاریا وزارت بهداشت، نیز بر ضرورت تحقیقات عملی فراتر از چاپ مقالات علمی تأکید کرد.