وزیر راه و شهرسازی در بیست و دومین اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان از تدوین نقشه راه مبادلات تجاری ۱۰ میلیارد دلاری با پاکستان تا سه ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیست و دومین اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان در تهران آغاز به کار کرد. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، این نشست را سرآغازی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری، بانکی، ترانزیتی، انرژی، کشاورزی و فرهنگی میان دو کشور دانست.
فرزانه صادق با قدردانی از مواضع حمایتی پاکستان در قبال ایران، بهویژه پس از تحولات اخیر، این حمایتها را نشانهای از عمق روابط دوستانه و نقش سازنده پاکستان در مناسبات دو کشور برشمرد. وی افزود: توسعه روابط همهجانبه با پاکستان در دستور کار دولت قرار دارد و پس از وقفهای سهساله، برگزاری این نشست مهم به تحقق چشماندازهای مشترک کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار تجارت سال ۱۴۰۳ که به ۳ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسیده بود (۲.۴ میلیارد دلار صادرات ایران و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات پاکستان)، یادآور شد: در سفر اخیر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد، هدفگذاری تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار توافق شد که نشاندهنده اراده سیاسی دو طرف است.
فرزانه صادق بر اهمیت همکاریهای حملونقلی تأکید کرد و ضرورت توسعه زیرساختهای مرزی، افزایش ظرفیت پارکینگها در مرزهای میرجاوه و تفتان و احداث خطآهن زاهدان - تفتان - کویته را مطرح ساخت.
وزیر راه و شهرسازی، راهاندازی خطوط کشتیرانی میان بنادر کراچی (پورتقاسم و گوادر) و چابهار و بندرعباس را از دیگر موضوعات مهم این حوزه دانست.
فرزانه صادق از راهاندازی پرواز مستقیم تهران - اسلامآباد در ۱۸ شهریور خبر داد و بر ضرورت افزایش مقاصد پروازی و توسعه تردد ناوگان هوایی در کریدورهای هوایی دو کشور تأکید کرد. وی همچنین به برنامهریزی برای راهاندازی قطار ماهانه اکو در مسیر اسلامآباد - تهران - استانبول اشاره کرد و آن را طرحی راهبردی در حوزه ریلی منطقهای خواند.