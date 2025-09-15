پخش زنده
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از ثبت درخواست مجوز برای ۳۹۱ موکب شهری در سامانه سمپاد خبر داد و اعلام کرد که شهرستان دشتی با ۹۲ درخواست بیشترین سهم را در این زمینه داشته است. این مجوزها پس از بررسیهای لازم توسط ادارات مربوطه صادر و به متقاضیان ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حجتالاسلام محمد قادری ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ از آغاز صدور مجوز ایستگاههای صلواتی و مواکب شهری در سطح این استان خبر داد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: بر اساس مصوبه ابلاغی سازمان هیئت و تشکلهای دینی کشور و در راستای شناسایی و ساماندهی ایستگاههای صلواتی و مواکب شهری در سطح استان تاکنون بالغ بر ۳۹۱ درخواست در سامانه ملی پایش اطلاعات تشکلهای دینی موسوم به سمپاد ثبت شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین درخواست از شهرستان دشتی به تعداد نود و دو درخواست است، اظهار داشت: پس از بررسی و تأیید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، این درخواستها در سامانه ثبت و تأیید میشوند.
حجتالاسلام قادری افزود: پس از تأیید شهرداری، پلیس راهور شهرستان و تأیید کارشناس تشکلهای دینی استان، مجوز دارای کد ثبت ایستگاه صلواتی و موکب شهری صادر و به متقاضیان ارائه میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: از تعداد ۳۹۱ درخواستی که از استان در سامانه پایش اطلاعات تشکلهای دینی ثبت شده، ۲۳ مجوز با هماهنگی صورت گرفته از سوی اداره تبلیغات شهرستان دیلم چاپ و آماده تقدیم به عزیزان هیئتی شده است.
وی در خاتمهی سخنان خود با بیان اینکه بوشهر جزو استانهای پیشرو در این زمینه است، افزود: این مجوزها به مرور و با هماهنگیهای ادارات تبلیغات اسلامی با نمایندگان شهرداری و پلیس راهور به تفکیک در هر شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.