طرح بازرسی‌ مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان با هدف ارتقای کیفیت پخت و خدمات‌رسانی در آباده اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آباده گفت: در این بازدید‌ها، کیفیت پخت نان، کیفیت آرد، وزن چانه، عرضه خارج از شبکه و مسائل بهداشتی نانوایی‌ها بررسی شد تا رضایتمندی مردم افزایش یابد.

محمد نعمت‌الهی افزود: شهروندان می‌توانند تخلفات نانوایان را با شماره ۱۲۴ و همچنین شماره‌های ۴۴۳۶۱۵۶۰ واحد بازرسی اتاق اصناف، ۴۴۳۵۴۰۴۲ جهاد کشاورزی و ۱۹۰ داخلی ۲ شبکه بهداشت گزارش دهند.