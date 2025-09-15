پخش زنده
طرح بازرسی مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان با هدف ارتقای کیفیت پخت و خدماترسانی در آباده اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آباده گفت: در این بازدیدها، کیفیت پخت نان، کیفیت آرد، وزن چانه، عرضه خارج از شبکه و مسائل بهداشتی نانواییها بررسی شد تا رضایتمندی مردم افزایش یابد.
محمد نعمتالهی افزود: شهروندان میتوانند تخلفات نانوایان را با شماره ۱۲۴ و همچنین شمارههای ۴۴۳۶۱۵۶۰ واحد بازرسی اتاق اصناف، ۴۴۳۵۴۰۴۲ جهاد کشاورزی و ۱۹۰ داخلی ۲ شبکه بهداشت گزارش دهند.