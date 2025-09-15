سرپرست سازمان امور اراضی کشور، پیشگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را اولویت اصلی این سازمان دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی، داور نامدار در نشست با مدیران دفاتر این سازمان پیشگیری از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را اولویتی ضروری خواند و گفت: این موضوع باید به عنوان یک اصل اولیه مدنظر قرار گیرد و در این زمینه یگان حفاظت از اراضی کشاورزی سازمان باید پیشرو باشد.

وی افزود: قبل از احداث بنا‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود تا از هدررفت سرمایه، نارضایتی مردم و تبعات بعدی این ساخت و ساز‌ها جلوگیری شود.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت حفظ و توسعه اراضی کشاورزی تاکید و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری همه معاونت‌ها و دفاتر باید در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی باشد.

وی افزود: انجام منظم بازدید‌های میدانی از گزارش‌های دریافتی در استان‌ها ضروری است تا صحت و سقم گزارش‌ها بررسی و برای آن تصمیم گیری شود.

نامدار نقش نمایندگی ولی فقیه در سازمان را برای کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان قابل توجه ارزیابی کرد و صیانت از سازمان و پرسنل آن را از وظایف مهم حراست سازمان برشمرد.

وی اطلاع‌رسانی از برنامه‌ها و اقدامات سازمان از طریق رسانه‌ها و تبیین عملکرد برای افکار عمومی را بااهمیت دانست و بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در خصوص ضرورت‌های جلوگیری از خرد و پراکنده شدن زمین‌های کشاورزی تاکید کرد.