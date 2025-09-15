به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور، پیرو انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۸ شهریورماه به اطلاع می‌رساند، با توجه به اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، مبنی بر تغییرات به شرح زیر، متقاضیان واجد شرایط پذیرش می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اصلاحات این اطلاعیه، تا پایان روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.