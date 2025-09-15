پخش زنده
مراسم قرعه کشی رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان امروز دوشنبه در شهر مانیل برگزار شد و ملی پوشان ایران در گروه D این دوره از پیکارها به مصاف رقبای سر سخت خود میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان امروز ۲۴ شهریور در شهر مانیل با حضور شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان و نمایندگان کشورهای شرکت کننده برگزار شد.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران در گروه D این دوره از مسابقات با تیمهای برزیل، ایتالیا و پاناما باید به رقابت بپردازند.
گفتنی است، رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ فیلیپین از ۳۰ آبان ماه برگزار میشود. این رقابتها با حضور ۱۶ تیم برگزار میشود و از هر گروه، ۲ تیم برتر به مرحله یکچهارم نهایی میرسند.
گروه A: فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین
گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا
گروه C:پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند
گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما