مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر اعلام کرد که از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان پذیرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احمد حسینپور اظهار داشت: بر اساس مفاد بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی که بر مبنای صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از ابتدای دیماه مورد پذیرش خواهد بود.
وی یادآور شد: اجرای این مرحله از قانون با هدف ایجاد آمادگی در میان مؤدیان و همچنین تسهیل در حسابرسی سیستمی اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده در دورههای مالیاتی تابستان و پاییز ۱۴۰۴ انجام میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر ادامه داد: مودیان مکلف هستند هنگام ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات مربوط به ردیفهای کاهنده مالیات را در قالب جداول پیوست اطلاعیه و از طریق بخش «اظهارنامه پیشفرض» در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان بارگذاری کنند.
حسینپور اضافه کرد: پس از بارگذاری این اطلاعات، مجموع مقادیر نهایی هر فهرست معاملات به صورت سیستمی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درج و برای مؤدیان نمایش داده میشود.