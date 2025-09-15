آموزش سبک زندگی قرآنی در روستاهای رخ تربت حیدریه
فعالیت واحدهای قرآن و عترت در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه سبب گسترش آموزه های قرآنی در این روستاها شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) بخش رخ گفت: تشکیل واحدهای قرآن و عترت روستایی ویژه خواهران، جوانان و نوجوانان عاملی مهم در گسترش آموزه های قرآنی و ترویج سبک زندگی متعالی اسلامی، کاهش آسیب های اجتماعی و روانی و در نهایت نشاط معنوی در بین روستائیان شده است.
خانم احمدی افزود: با بیان اینکه واحدهای قرآن و عترت در روستاهای این منطقه بیش از ۵ سال است که زیر نظر ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تربت حیدریه فعال فعالیت می کنند، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ قرآن آموز در خانه های قرآن و عترت ۱۰ روستا به صورت رایگان آموزش می بینند و به حفظ قرآن کریم مشغول هستند.
احمدی ادامه داد: همچنین تعداد ۱۰ مربی افتخاری هم با نیت خیرخواهانه و رایگان در خدمت ترویج فرهنگ قرآنی هستند.
وی تصریح کرد: ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در پرتو قرآن از اهداف برگزاری این کلاس ها است.
احمدی خاطرنشان کرد: آموزش فرهنگ قرآنی بسیاری از گرفتاری های روانی و آسیب های اجتماعی جامعه امروزی بخصوص میان نسل جوان و نوجوان را رفع و آرامش توام با نشاط معنوی را به جامعه تزریق می کند.
وی در خاتمه یاد آور شد: در این واحدهای قرآنی در زمینه زندگی با آیه ها و آیه های منتخب قرآن به شکل موضوعی، مفاهیم و به شیوه روخوانی، روان خوانی، تجوید و حفظ کار می شود.