خانم احمدی افزود: با بیان اینکه واحد‌های قرآن و عترت در روستاهای این منطقه بیش از ۵ سال است که زیر نظر ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تربت حیدریه فعال فعالیت می کنند، اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ قرآن آموز در خانه‌ های قرآن و عترت ۱۰ روستا به صورت رایگان آموزش می بینند و به حفظ قرآن کریم مشغول هستند.

احمدی ادامه داد: همچنین تعداد ۱۰ مربی افتخاری هم با نیت خیرخواهانه و رایگان در خدمت ترویج فرهنگ قرآنی‌ هستند.

وی تصریح کرد: ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی در پرتو قرآن از اهداف برگزاری این کلاس‌ ها است.

احمدی خاطرنشان کرد: آموزش فرهنگ قرآنی بسیاری از گرفتاری‌ های روانی و آسیب‌ های اجتماعی جامعه امروزی بخصوص میان نسل جوان و نوجوان را رفع و آرامش توام با نشاط معنوی را به جامعه تزریق می‌ کند.

وی در خاتمه یاد آور شد: در این واحد‌های قرآنی در زمینه زندگی با آیه‌ ها و آیه‌ های منتخب قرآن به شکل موضوعی، مفاهیم و به شیوه روخوانی، روان خوانی، تجوید و حفظ کار می‌ شود.