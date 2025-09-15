۱۱ اثر راه یافته به بخش پویانمایی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

معرفی ۱۱ پویانمایی راه‌یافته به جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۱۱ اثر راه‌یافته به بخش پویانمایی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، معرفی شدند.

این آثار به شرح زیر هستند:

«بیعی؛ آهن ربای پرقدرت» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی محمدمهدی مشکوری محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج

«برکه» به کارگردانی مشترک محمدعلی بصیری و علیرضا قربان‌نیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا پردل محصول مرکز آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی

«دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اکبر تراب‌پور

«راز شهر سوخته (جام انیمیشن)» به کارگردانی احسان سپهر و تهیه‌کنندگی کامل حسن‌زاده محصول مرکز پویانمایی صبا

«روزی که چشم‌های گربه‌ام رنگی شد» به کارگردانی مشترک ریحانه کاوش و علی رئیسی و تهیه‌کنندگی علی رئیسی

«سرزمین جوانه‌های غمگین» به کارگردانی زینب بدری و تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی محصول مرکز فیلم جوان سوره

«کرگوش» به کارگردانی و تهیه کنندگی مشترک رضا سربخش و علی جمالی مطلق

«ماجرا‌های نوید (راز قلعه)» به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فرزادمهر محصول شبکه نهال سیما

«ماهی قرمز» به کارگردانی ریحانه کاوش و تهیه‌کنندگی علی رئیسی، محصول صداوسیمای مرکز اصفهان

«محیا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیر فیضی محصول مرکز گسترش سینمتای مستند تجربی و پویانمایی

«یوفو بندری» به کارگردانی کریم فروزان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر برازجان

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.