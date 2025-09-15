مدیر جهاد کشاورزی دلیجان از تولید دو میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گلاب در دو ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کاوند گفت: از فرآوری هزار و ۴۰۰ تن گلبرگ گل محمدی تولیدی در دلیجان دو میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گلاب ناب تهیه شده است.
او افزود: هزار و ۴۰۰ تن گلبرگ گل محمدی از ۴۲۰ هکتار گلزارهای گل محمدی جنوب استان مرکزی جمع آوری شده و در کارگاههای فرآوری سنتی و صنعتیِ دلیجان و کاشان به گلاب تبدیل شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلیجان ادامه داد: ۴۰۰ هکتار گلستانهای گل محمدی بارور در دلیجان وجود دارد که متوسط تولید هر هکتار گلستان چهار تن گلبرگ است.
او عنوان کرد: تعدادی واحد سنتی و یک واحد بزرگ صنعتی در شهرستان دلیجان با همکاری واحدهای فرآوری شهرستان کاشان با شروع برداشت گل محمدی از اواخر اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه کار استحصال گلاب را انجام میدهند.
کاوند افزود: این محصول ارزشمند بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش اقتصادی ایجاد و برای قریب به هزار نفر به صورت فصلی شغل ایجاد میکند.