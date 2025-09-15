معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی از برگزاری «سی و یکمین جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی المصطفی» خبر داد و گفت: این جشنواره کانون وحدت و انس با معارف اهل‌بیت (ع) در جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح، معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی و رئیس شورای سیاست‌گذاری سی و یکمین جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی المصطفی، امروز در نشست خبری، اهداف، سیاست‌ها و دستاورد‌های این رویداد بین‌المللی را تشریح کرد.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی با اشاره به جایگاه این جشنواره در سطح مجامع علمی و قرآنی جهان، تأکید کرد: این جشنواره با هدف ایجاد و افزایش اُنس با قرآن، حدیث و ادعیه در میان طلاب و فارغ‌التحصیلان مراکز زیرمجموعه جامعه المصطفی برگزار می‌شود و از حیث تنوع ملیتی، رشته‌ها و گستره جغرافیایی، رویدادی منحصر‌به‌فرد است. این دوره از جشنواره در بیش از ۲۰ کشور جهان به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام صالح با بیان اینکه این دوره از جشنواره با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان مواجه شده است، افزود: تاکنون ۶۸۸ نفر شامل ۳۷۸ برادر و ۳۱۰ خواهر از بخش‌های داخلی در سامانه رفاهی المصطفی ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان مهلت ثبت‌نام افزایش یابد.

وی ادامه داد: در دوره گذشته حدود ۱۹ هزار نفر در بخش داخلی و بیش از دو هزار و ۳۶۹ نفر از واحد‌های خارج از کشور در این جشنواره شرکت کردند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رویداد است.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی با اشاره به برگزاری حضوری و صف‌محور جشنواره در بیش از ۲۰ واحد داخل کشور از جمله قم، مشهد، اصفهان، گرگان، آشتیان، تهران و تبریز، گفت: امسال بر گسترش کیفی و کمی رشته‌ها تأکید شده و ۳۱ رشته در دو بخش شفاهی (مهارتی) و کتبی (معارفی) طراحی شده است. این جشنواره در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد که مرحله مقدماتی نیمه دوم مهرماه و مرحله نهایی نیمه دوم آذرماه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام صالح، توجه ویژه به نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه را از ویژگی‌های بارز این دوره عنوان و اضافه کرد: در کنار رشته‌های حفظ قرآن، ۷ رشته اختصاصی برای حفظ نهج‌البلاغه و ۷ رشته برای حفظ صحیفه سجادیه در نظر گرفته شده است. همچنین رشته‌هایی مانند حفظ موضوعی قرآن، حفظ منتخب ادعیه و زیارات و خطابه قرآنی-حدیثی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و اردو به رشته های جشنواره افزوده شده است. موضوع خطابه‌های قرآنی-حدیثی «جهاد و مقاومت» تعیین شده که از اولویت‌های جهان اسلام است.

وی با اشاره به منابع مورد استفاده در بخش معارفی جشنواره گفت: آثار قرآنی مقام معظم رهبری به عنوان منابع اصلی رشته‌های کتبی در نظر گرفته شده و برای هر مقطع تحصیلی شرح یک خطبه یا نامه از نهج‌البلاغه به عنوان منبع حدیثی تعیین شده است.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی با اشاره به جوایز معنوی و نقدی این دوره، تصریح کرد: به برگزیدگان علاوه بر جوایز نقدی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال، ۷۲ سفر زیارتی عتبات عالیات نیز اهدا خواهد شد و این جوایز با توجه به سطح و نوع رشته‌ها به صورت متناسب توزیع خواهد شد.

حجت‌الاسلام صالح در پایان با تأکید بر نقش دیپلماسی قرآنی در تقریب بین مذاهب اسلامی، تصریح کرد: این جشنواره فرصتی است برای نمایش ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی و گامی بلند برای ترویج معارف ناب اسلامی در سطح جهان است. ما معتقدیم این رویداد می‌تواند به ایجاد و توسعه ارتباطات و همکاری‌های قرآنی با مجامع و مراکز علمی فرهنگی در عرصه بین‌الملل کمک شایانی کند.

اختتامیه این جشنواره در دی یا بهمن ماه با معرفی برگزیدگان و قدردانی از خادمان قرآنی، تشکل‌های برتر، مراکز قرآنی، دارالقرآن‌ها و خانواده‌های نمونه برگزار خواهد شد.